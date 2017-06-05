林全慰問勤和部落 協助受災戶

行政院長林全（中）5日南下高雄桃源勤和部落慰問原住民並回應勤和里長柯文龍（前排右起）和桃源區代表謝宜真等居民訴求，有意角逐下屆高雄市長的幾位民進黨立委管碧玲（二排左二）、邱議瑩（二排左三）、陳其邁（二排右三）、劉世芳（二排右五）、趙天麟（二排右六）等人士陪同。（高雄市攝影記者聯誼會提供）

行政院長林全（前排右二）5日南下高雄桃源勤和部落慰問原住民。（高雄市攝影記者聯誼會提供）

行政院長林全（中）5日南下高雄桃源勤和部落慰問原住民並致贈雨災受災戶慰問金，由勤和里長柯文龍（左二）代表接受。（高雄市攝影記者聯誼會提供）

行政院長林全（前排右二）5日南下高雄桃源勤和部落慰問原住民。（高雄市攝影記者聯誼會提供）

行政院長林全（前排右五）5日南下高雄桃源勤和部落慰問原住民，勤和里長柯文龍（左）和桃源區代表謝宜真（左三）向院長陳情受災戶的補償與安置，希望荖濃溪堤岸邊以擋土牆取代過往的蛇籠。（高雄市攝影記者聯誼會提供）

行政院長林全（中）5日南下高雄桃源勤和部落慰問原住民，林全表示荖濃溪流不穩定，重建工法應該因地制宜且只會做的更好。（高雄市攝影記者聯誼會提供）

勤和部落目前共有大約40戶103人居住在此，幾乎都是布農族原住民，八八風災後教會在勤和平台捐建避難屋以因應風雨災情。（高雄市攝影記者聯誼會提供）

勤和部落目前共有大約40戶103人居住在此，幾乎都是布農族原住民。（高雄市攝影記者聯誼會提供）

連日大雨導致高雄桃源區10戶民宅被暴漲的荖濃溪水沖毀，台20線南橫公路92K處路基被掏空，行政院長林全5日南下桃源勤和里勘災，並前往勤和部落平台避難屋慰問當地居民，勤和里長柯文龍向院長陳情受災戶的補償與安置，希望荖濃溪堤岸邊以擋土牆取代過往的蛇籠。

行政院長林全在高雄副市長史哲、有意角逐下屆高雄市長的6位民進黨立委管碧玲、林岱樺、陳其邁、邱議瑩、趙天麟、劉世芳等人士陪同下前往勤和部落慰問受災居民並聆聽住戶心聲。

勤和里長柯文龍表示勤和部落現約有40戶103人居住此地，幾乎都是布農族原住民，八八風災後教會在勤和平台捐建避難屋以因應風雨災情，柯里長和桃源區代表謝宜真及住戶向院長陳情受災戶的補償與安置，希望荖濃溪堤岸邊以擋土牆取代過往的蛇籠。對於財產房屋被大水沖走，希望院長可以給個承諾；針對道路重建工法居民希望比照寶來地區。林全表示荖濃溪水不穩定，重建工法應該因地制宜，且只會做的更好。永久屋不要離開桃源區部落，若還有空間重建透過協商處理，若沒有空地再依個案設法解決。

(中時)