林全慰問勤和部落 協助受災戶
連日大雨導致高雄桃源區10戶民宅被暴漲的荖濃溪水沖毀，台20線南橫公路92K處路基被掏空，行政院長林全5日南下桃源勤和里勘災，並前往勤和部落平台避難屋慰問當地居民，勤和里長柯文龍向院長陳情受災戶的補償與安置，希望荖濃溪堤岸邊以擋土牆取代過往的蛇籠。
行政院長林全在高雄副市長史哲、有意角逐下屆高雄市長的6位民進黨立委管碧玲、林岱樺、陳其邁、邱議瑩、趙天麟、劉世芳等人士陪同下前往勤和部落慰問受災居民並聆聽住戶心聲。
勤和里長柯文龍表示勤和部落現約有40戶103人居住此地，幾乎都是布農族原住民，八八風災後教會在勤和平台捐建避難屋以因應風雨災情，柯里長和桃源區代表謝宜真及住戶向院長陳情受災戶的補償與安置，希望荖濃溪堤岸邊以擋土牆取代過往的蛇籠。對於財產房屋被大水沖走，希望院長可以給個承諾；針對道路重建工法居民希望比照寶來地區。林全表示荖濃溪水不穩定，重建工法應該因地制宜，且只會做的更好。永久屋不要離開桃源區部落，若還有空間重建透過協商處理，若沒有空地再依個案設法解決。
(中時)
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