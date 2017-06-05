暴雨過後 高雄農改場籲農友加強田間管理
梅雨鋒面伴隨強烈西南氣流襲台，造成各地局部大雨或豪大雨，高雄、屏東及澎湖地區無嚴重災情，但行政院農業委員會高雄區農業改良場呼籲農友，豪雨後加強作物田間管理及病害防治工作是必要措施，減少損失並儘快恢復生產。
高雄場表示，豪雨後之田間管理首先儘快排除田區積水；傾倒植株應在避免傷到根系的情形下儘速扶正、剪除部份枝葉減少水份蒸散，並立支架固定植株；折損受傷的枝葉進行修整綁縛；正在結果的作物，依枝葉損害程度適度疏果，避免樹勢迅速衰敗。
短期葉菜或果菜類作物，適收者即時採收，避免雨後陽光熾烈造成之損傷，並可利用穴盤育苗，減少復耕時間。豪雨後各類作物均不宜大量施肥，應等田間積水排除，植株生育穩定後開始依當時生長階段調整三要素比例，少量多次施用肥料，另可利用葉面施肥促進營養吸收。
豪雨後病原菌容易侵入感染，作物的病害防治工作是非常重要的一環，農友應落實清園工作，儘速將受傷果實、葉片、枝蔓剪除，移出田區，並立即噴施藥劑保護，以預防病害蔓延；另外，根部可澆灌殺菌劑，防止土壤病原菌的侵害。
(中時)
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