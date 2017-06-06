花蓮》協助原民癱瘓少年 鳳林原警會發揮愛心捐贈物資
花蓮縣鳳林鎮一名17歲徐姓原住民少年於去年11月騎機車前往參加檢定考試途中不幸車禍導致呈全癱狀態，整個家庭經濟陷入困境，「鳳林原警會」得知後，多位熱心的原警會員慷慨解囊捐助慰問金並購買生活物資致贈，具體展現了原住民警察關懷轄區原住民同胞的行動與愛心。
鳳林原警會為鳳林警分局原住民警察共同組成，目前會員將近30名，平常除執行警察公務、積極服務民眾之外，本於行善及積極關懷弱勢原住民同胞的理念，透過各種勤務機會及民意代表，發掘轄區內待關懷與照顧之原住民家庭。
鳳林原警會在一次因緣際會下，聽見徐姓原住民少年狀況，前往其家中探望，得知父母親不放棄一週5天前往醫院做復健，並且為了這個孩子將家中積蓄用光，仍積欠30餘萬的醫藥費，生活及經濟壓力沈重困頓，
鳳林原警會會員隨即自主募集慰問金及購買少年專用尿布，由會員組長溫劭瑜（太魯閣族）、警員林吳建國（太魯閣族）、警員陳岳勛（葛瑪蘭族）、警員謝光輝（太魯閣族）為代表前往致贈給徐姓少年，讓少年父母親的經濟壓力能稍稍緩解，也希望以此善行義舉作為拋磚引玉，讓社會大眾能多關注關懷這戶原住民弱勢家庭。
(中時)
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