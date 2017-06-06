長榮無限萬哩遊會員 夏令營享優惠

暑假即將來臨，爸媽開始替小朋友煩惱如何安排假期。長榮海事博物館2017年第9屆航海探險王夏令營展開招募，今年夏天有「三日版」6個梯次，適合對象是國小升三年級至升七年級；「二日版」3個梯次，適合對象是國小升一年級至升三年級。長榮航海探險王夏令營的三日版原價3,780元、二日版2,380元，若為長榮航空的無限萬哩遊會員，活動費用可享優惠92折。

(工商)