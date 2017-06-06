恐攻效應？捷克拒收難民
歐盟國家捷克共和國公然挑戰歐盟的難民安置計畫，今天宣布全面停止接收難民。捷克內政部長坦言，主要原因跟當前惡化的安全情勢有關。
捷克內政部長今天宣布，他們國家不會再接受歐盟針對重新安置難民所推動的「義務配額系統」。在此系統之下，歐盟規劃讓歐盟成員國一起分擔接收共計約16萬個難民，以減輕義大利和希臘的沉重的難民負擔。
美聯社報導指出，歐盟的難民義務配額計畫推行以來便受到中歐以及東歐成員國的阻力，包括斯洛伐克和匈牙利已經提交到法院挑戰這項計畫，如今捷克共和國也跟進出面反對。
按照配額，到今年9月為止，捷克原本被分配要接受大約2,600位難民，但至今僅接收了12人，而這12人全部都是從希臘過來的。捷克內政部長Milan Chovanec表示，政府已經通過內政部所提的建議，停止接收難民，因為「從當前惡化的安全情況來看，這項計畫根本不管用。」
歐盟委員會則是不斷呼籲歐盟成員國遵守計畫的規定行事。
(中時電子報)
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