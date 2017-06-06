響應「全球展覽日」 展覽會議公會與貿協辦理研討會探討會展科技
今年「全球展覽日」訂在本月7日，為響應此一國際重要展覽組織所新發起活動，中華民國展覽暨會議商業同業公會與外貿協會昨（5）日在臺北國際會議中心舉辦全球展覽日研討會，邀請重要業界代表就會展產業科技運用，進行演講與座談，吸引逾170位聽眾熱烈出席。
「全球展覽日」(Global Exhibitions Day)是由國際展覽業協會(UFI)與國際展覽及活動協會(IAEE)於2016年所共同發起，以彰顯展覽業對經濟效益之貢獻，同時作為全球展覽業共同慶祝之節日。
本次研討會由身兼外貿協會秘書長的展覽會議公會理事長葉明水主持，並特邀到EventXtra執行長黃卓琛、Ungerboeck Software International 黃健倫總監、奧美集團亞太王俊人副總經理及外貿協會數據中心周之蓉組長就會展科技運用與行銷，進行演講與座談。
國際展覽及活動協會總裁David Dubois、亞洲展覽會議協會聯盟(AFECA)榮譽主席Dilys Yong及馬來西亞會展協會理事長Vincent Lim特錄製影片於現場播放給予支持。
葉明水表示，會展科技日新月異，未來不論是大數據分析或更便捷的科技應用，將成為會展活動中不可或缺的重要元素；現場座談會探討如何使用蒐集來的數據做分析有效，黃卓琛及黃健倫分享國外的會展科技經驗，張志浩則說明廣告如何更精準地投放於目標客戶，另外特別安排由外貿協會數據中心周之蓉組長來介紹展覽如何有效使用大數據分析。
目前全球已有英國、美國、德國、法國、義大利、俄羅斯、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、香港、波蘭及臺灣等國家地區共38個重要會展公協會響應支持「全球展覽日」活動，彰顯展覽做為貿易及資訊交流平臺，對全球經濟發展所作重大貢獻。
(工商)
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