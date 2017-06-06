介入大選？ 普丁嗆：才不在乎誰是美總統
俄羅斯到底有沒有干預美國大選，隨著川普總統開除的前任聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），8日將赴參議院情報委員會作證，說明有調查細節。俄羅斯總統普丁（Vladimir V. Putin）在被節目專訪也不干示弱反擊，否認介入美國大選，更霸氣嗆說：「我們才不在乎誰是美國總統。」
在4日晚間播出的美國國家廣播公司（NBC）節目專訪中，被問及俄羅斯介入美國大選暗助川普選舉陣營，他聲明未介入美國大選，外界都是一派胡言，到目前為止，完全沒有看到有關俄羅斯涉入美國總統大選的具體證據。「我們才不在乎誰是美國總統。」這個美國大選結果「對我來說是個意外」。
普丁更說，「美國把這些聳動報導轉化成一種用來攻擊現任總統的武器，美國人實在太有創意了，做得真棒，你們的生活肯定很無聊。」
對於問及，目前已成為「通俄案」重點調查對象的佛林（Michael Flynn），與俄羅斯的關係？普丁回答：「我不認識他。」甚至普丁也否認認識傳出與俄羅斯建立秘密聯繫管道的總統女婿庫許納（Jared Kushner）。
最後普丁否認與川普選舉陣營團隊接觸，更激動地回應指出：「我不知道，坦白跟妳說，我真的不知道。」強調派駐世界各地的大使，包括駐美大使，並不會每天都會跟我報告他們與哪些人見了面、討論了哪些事情，再次表示傳聞都是胡說八道。
(中時電子報)
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