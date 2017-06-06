《觀點》勇士奪冠的「新動力」！

勇士隊總教頭科爾傷後復出，帶領勇士拿下總冠軍賽的第二勝。(圖:美聯社)

勇士隊的柯瑞(圖右)與騎士隊的詹皇(圖左)。(圖:美聯社)

美國NBA總冠軍賽才剛打完第二場，金州勇士以132比113再次毫無懸念的收拾了克里夫蘭騎士，猶如敲響了騎士「衛冕的喪鐘」。

在賽前，騎士隊就面臨了「不能再輸」的壓力，總教頭盧泰隆調整了打法，不僅清理了第一場的嚴重失誤，而且也責成「詹皇」以外板凳球員應發揮所長，並全力包操勇士控球後衛柯瑞的進攻與傳球，以壓制勇士的快攻。

騎士的侵略性打法，在球賽一開始即發揮了相當功效，不僅讓勇士失誤連連，而詹皇、厄文與洛夫「三巨頭」更是勇猛無比、勢不可擋，大有扳回一城之勢。騎士打了漂亮的上半場，僅落後勇士3分而已。

不過，一場球賽是48分鐘，而非24分鐘。勇士隊在「神隱」11場球賽的總教頭科爾的傷後復出領軍之下，立即作出應對制敵之策，下半場在杜蘭特與柯瑞的聯手之下，硬是將在上半場兇猛無比的騎士隊節節逼退下馬，取得2連勝，保持了季後賽14連勝的優異紀錄，並重重的敲響了騎士衛冕的「喪鐘」。

兩敗之後，騎士的「最後一次機會」就落在美國時間周三移師克利夫蘭由騎士隊主場的第3戰了！如果，騎士不能在主場優勢下扳回一城的話，雖然只是第3戰，但已可斷言：騎士才摸了一季的冠軍盃就得提前拱手讓出、「交還」給勇士了。

對連掃騎士兩場的金州勇士隊來說，要從騎士手中奪回去年失去的冠軍盃，它已經是「桌上拿柑」、不在話下了。現在，金州勇士隊已經找到了一個「新動力 」：寫下NBA季後賽16連勝的新紀錄！「保持完美stay perfect」現在已經是金州勇士隊全隊上下一致的「新動力 」了！

(中時電子報)