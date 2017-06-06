法網》莫瑞奪650勝 攜手瓦林卡、錦織圭晉8強
世界第1英國球王莫瑞(Andy Murray)5日毫無懸念拍落俄羅斯21歲卡察諾夫﹙Karen Khachanov﹚，這一勝讓他成為史上第15位生涯累積650勝球員，攜手「瑞士二哥」瓦林卡(Stan Wawrinka)、日本名將錦織圭挺進法網男單最後8強。
莫瑞6比3、6比4、6比4擊敗卡察諾夫，讓近8年挺進法網男單第4輪最年輕球員大賽驚奇畫下句點，莫瑞生涯第7度、連續第6年挺進法網男單八強。
「這是我至今最佳戰役，我一場比一場漸入佳境。」莫瑞全場非受迫性失誤壓在14個，去年決賽與金盃擦肩，莫瑞接下來將與日本名將錦織圭爭4強門票，挑戰年度第2冠、生涯首座法網冠軍差最後3勝。
前一場面對南韓新秀鄭泫鏖戰5盤勝出的錦織圭，5日面對西班牙好手佛達斯柯（Fernando Verdasco），在先丟一盤的情況下倒趕3盤，0比6、6比4、6比4、6比0上演逆轉戲碼，生涯第7度闖進大賽八強。
2015年法網冠軍，世界第3瓦林卡16強賽花2小時46分鐘，7比5、7比6(7)、6比2直落三地主名將「跳跳人」蒙菲斯（Gael Monfils），連3年闖八強行列，有別於西班牙女將穆古如莎（Garbine Muguruza）抱怨不被球迷尊重，同樣面對地主好手，瓦林卡倒是沒感受到差別待遇，「球迷非常公平，在這樣的氛圍下打球很享受。」
(中時電子報)
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