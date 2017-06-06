台南官田工業區暗夜傳火警 千坪廠房付之一炬
台南官田工業區台灣多代精密股份有限公司工廠6日凌晨傳出火警，消防局獲報後出動7梯次27車71位警義消前往灌救，消防隊抵達現場時，發現3層高的鋼骨架構頂樓冒出明火，且全面燃燒，所幸廠房內並無人員受傷受困，但火勢相當猛烈，消防人員全力灌救1個多小時，火勢在凌晨3點22分控制，起火原因有待進一步調查釐清。
台灣多代精密股份有限公司6日凌晨約1點47分時，一棟3層樓高的鋼構鐵皮廠房突然冒出濃煙，消防局接獲報案抵達現場時，頂樓已竄出明火，幾乎全面燃燒，現場更不時傳出「蹦！蹦！」的爆炸聲響，鄰近工廠的員工也趕緊前往關心，就怕猛烈的火勢會延燒。
消防局先後出動7梯次14個分隊27車71人前往灌救，初估燃燒面積近千坪，廠方表示，工廠內有囤放一些化學藥水、車床機械零件及部分客戶的成品，但不清楚是何處起火燃燒。鄰近工廠的火災警報器也不斷傳出響鈴，讓留守工業區內的工人紛紛跑到路上查看。
廠房火勢相當猛烈，幾乎付之一炬，消防員現利用雲梯車，上升到廠房頂樓進行灌救，1個多小時後，凌晨3點22分火勢控制，至於起火原因仍待火勢撲滅後，進一步調查釐清。
(中時)
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