夏天賞荷趣！6／5世界環境日 新北8賞花路線帶你走進自然

上林荷花園。（新北市農業局提供）

為了鼓勵全球居民提高環保意識和採取環保行動，聯合國將每年的6月5日定為世界環境日(World Environment Day)，今年(2017)年主題為「與自然親密接觸(Connecting people to nature)」，農業局特別整理了8種花卉的賞花熱點，並以「輕近山林」為宣導主軸，鼓勵民眾走出戶外、走進自然，欣賞自然的美麗及認識保育工作的重要性。

農業局表示，新北市幅員廣大且地形多變，生態資源多元豐富，每個季節都有特別的生態風景及花卉登場。農業局整理了本市境內各時節之生態賞花熱點，從年初繽紛浪漫的櫻花、春雨季節的烏來杜鵑、美如五月雪的桐花、清麗的台灣百合，直至荷花隨著夏天的腳步接力上場。民眾可於近期到雙溪上林里、金山清水地區、淡水屯山里、三芝樂天社區等處賞花。

上林荷花園。（新北市農業局提供）

夏天早晨是賞花最佳時機，顆顆飽滿的露珠在荷葉上來回滾動，閑靜中又饒富動態的趣味，讓人百看不厭。接著陸續可到平溪訪素有峭壁精靈之稱的豔紅鹿子百合，到瑞芳找野生的金花石蒜，最後則以深秋時新北山區常見的芒花花海作收。而花的美麗只是新北自然生態的部份，綿延的山峰、遼闊的海岸、清澈的溪流，以及都會區裡的公園綠地，如畫的風景中充滿著生命力，無一不是大自然的傑作，市民朋友不妨利用閒時假日多到戶外踏青走走，探訪新北的美麗與魅力！

農業局表示，隨著越來越多人對自然之美的嚮往和親近，人與自然的相處模式便愈顯重要，尤其最近在北海岸地區發生數起民眾任意採摘路旁台灣百合的案件，看似無礙的舉動卻是造成許多生物資源瀕臨絕滅的主因，所以要特別呼籲大家發揮公德心，一起響應「輕近山林」運動，在從事相關活動時，遵守不破壞、不打擾的原則，大家一起愛護我們美麗珍貴的環境生態，讓地球生生不息！

◎「輕近山林」小提示

●腳步輕─不強闖非車行或人行道路，儘量行走於既有的路徑上，行經沒有路徑的區域，步履要輕，降低對地表或植被的傷害。

●音量輕─在自然中盡量保持安靜，不大聲喧鬧，動作放輕放慢，避免驚嚇與干擾生物。

●行囊輕─不隨手亂丟垃圾，攜帶的食物愈簡單則所產生的垃圾就愈少。

●姿態輕─不任意侵入私人領域，尊重各鄉鎮地方的文化和生活。

(中時電子報)