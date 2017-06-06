倫敦橋恐攻 英公佈其中2名兇嫌身份

警方公布嫌犯身分27歲的巴特（Khuram Butt）和30歲的芮多安（Rachid Redouane）。第三名嫌犯的身份，警方仍在確認。(圖片取自theaustralian)

3名恐怖份子3日晚間開貨車在倫敦橋衝撞行人並揮刀隨機砍人，造成7 死。英國警方周一（5日）公佈倫敦橋恐攻案其中兩名嫌犯身份，為在巴基斯坦出生27歲的巴特（Khuram Butt）和30歲的芮多安（Rachid Redouane）。第三名嫌犯的身份，警方仍在確認。

27歲的巴特（Khuram Shazad Butt）是巴基斯坦出生的英國公民，巴特已婚育有2子，住在倫敦東部的巴金（Barking）多年，警方和軍情五處（MI5）對巴特有所掌握，但沒有資訊顯示他策劃攻擊。已婚有孩子，但有媒體指巴特因透過YouTube觀看激進伊斯蘭主義影片遭洗腦。據了解，巴特信仰極為虔誠，他不會直接和女性說話，認為沒有蓄鬍的穆斯林信仰不夠虔誠，還曾訓斥其他人「對伊斯蘭教不夠虔誠」而被1座清真寺列為拒絕往來戶。去年還曾經在1支有關英國聖戰者的紀錄片中露臉，還曾因為在公園揮舞伊斯蘭國（IS）的旗幟，和警方爭吵，被拍下影片。

30歲的芮多安（Rachid Redouane）和巴特和都是出生於巴基斯坦的英國公民，另一名字是埃爾克達爾（Rachid Elkhdar），芮多安據稱是摩洛哥與利比亞裔，但未被警方注意。

巴特、芮多安和另一名尚未公布姓名的恐怖份子3 日晚間開著租來的廂型車，衝上倫敦橋的人行道，上周六（3日）晚在倫敦橋駕車撞人，隨後下車持30公分長刀在顧客雲集的多家酒館瘋狂砍人割喉，造成7死48傷，最後被員警當場擊斃。警方表示，尚未有情報顯示這起襲擊是早有預謀。

(中時電子報)