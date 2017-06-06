花花搭雲霄飛車 嚇到花容失色

花花有恐高症嚇到花容失色。（圖片提供：台視）

花花摸恐怖箱。（圖片提供：台視）

花花接受懲罰搭雲霄飛車。（圖片提供：台視）

花花（張嘉雲）日前參加台視《綜藝3國智》錄影，有恐高症的她因為闖關沒過得接受懲罰，在雲霄飛車上情緒失控還大飆髒話，坦承自己本來就很怕高，得知闖關沒過的人得接受雲霄飛車懲罰，嚇得她前一天晚上就沒睡好，還吃了安眠藥才睡著，沒想到當天錄影闖關沒過當下，嚇得她花容失色，上周六（3日）播出時，還創下平均1.18的收視佳績。

花花接受懲罰罰嚇得花容失色，同伴王少偉也擔心下次製作單位不知又要想出什麼花招來考驗他們的恐懼，尤其這次看到花花的表情，他忍不住笑說：「令我覺得可怕的就是花花從雲霄飛車下來後花花看起來靈魂出竅，從來沒看過她這樣！」

大夥形容「慘無人道」的懲罰雖然吸睛，卻讓納豆頻頻求饒：「創新高感覺很爽啦！充滿挑戰的關卡觀眾特別喜愛，但可以不要因為這樣就一直懲罰我們，偶爾給一點獎勵好不好！」

(時報周刊)