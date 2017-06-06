GLAY應邀登金曲舞台 不忘大啖美食

GLAY即將來台參加金曲盛會。（圖片提供：台視）

出道24年的日本搖滾樂團GLAY，確定應邀擔任《第28屆金曲獎頒獎典禮》表演嘉賓，首次參與金曲盛會，團員們表示：「很高興可以再回到台灣這塊土地，而且還是站在『金曲獎』舞台上，真的是倍感光榮」。

GLAY在台灣也有廣大死忠歌迷，這次受邀金曲表演團員們都相當期待，團員們興奮表示：「希望可以把所擁有的力量完全發揮，提供台灣的音樂迷們最熱情的表演。」而此行來台，最讓他們難忘的還是台灣美食，團員們還特別向工作人員約定，金曲活動結束後壹定要一起大啖美食：「如果有什麼特別推薦還請大家多多介紹。」

GLAY出道以來推出過《However》、《誘惑》、《Be with You》等膾炙人口的百萬單曲，團員分享過去來台灣最印象深刻的事是與交情深厚的「五月天」相聚，團員們表示：「大家徹夜聊著關於音樂、人生還有未來的種種話題，是至今仍難以忘懷的回憶」。睽違4年沒有在台灣舉辦演唱會的他們也特別承諾：「『GLAY』一定還會再回到台灣舉辦演唱會。

(時報周刊)