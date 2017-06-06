安以軒夏威夷舉辦浪漫婚禮 大手筆包辦200賓客4天食宿
安以軒和澳門德晉集團CEO陳榮煉5日於夏威夷舉辦浪漫海島婚禮，親朋好友陸續抵達下榻酒店，除了安氏企業姊妹淘劉品言、夏于喬、白歆惠、陳喬恩、Linda外，藝人好友胡彥斌、黃湘怡、陳小春、陳國坤等人也飛到夏威夷參加婚禮。
安以軒對婚禮每一個環節都別具用心，也因此忙得人仰馬翻，籌備婚禮期間，她求好心切，累到不成人形，伴手禮以有兩人英文名字第一個字大寫為Logo的環保袋，裝了不少在夏威夷派上用場的精品，就像陳榮煉的綽號「小叮噹」一樣，裡面裝有防曬遮陽帽、光學木傘，以及為婚禮量身打造的限量版特製最新款美圖手機，以及每日行程細節，讓人感受到安以軒對婚禮的用心與貼心。
婚禮邀請了約200名賓客，在夏威夷4天3夜食宿均由南方負責招待，，安以軒對婚禮細節可說事必躬親，2天前就先到夏威夷，夏威夷時間4日晚間這對新人先在下榻酒店舉行露天晚宴，新郎倌陳榮煉也感性致詞，謝謝親友遠道而來。安以軒事先在晚宴邀請函上訂下Dress code黃色，她以平口灰色洋裝，上頭點綴春意盎然的黃色小花，俏皮可愛。
(時報周刊)
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