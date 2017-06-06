銷量慘淡 空巴決定大砍A380客機生產線
據彭博社（Bloomberg）報導，本被空中巴士集團（Airbus）視為殺手鐧的A380巨無霸客機（A380 superjumbo ），如今卻因為銷量慘淡，迫使公司必須大幅削減該客機的生產線，好降低相關成本。最新的年產量為12架，但該項目的負責人艾弗拉德（Didier Evrard）卻悲觀地表示，「即便降低生產能量至12架，我仍然不認為，空巴能維持這個銷量。」畢竟從帳面來看，空巴於2015年售出27架A380客機，卻在2016年全年撲了空，尤其新開發的伊朗市場並沒有選擇A380，更使這款空中新霸王的未來再次出現危機。
打破波音（Boeing）747客機高懸多年的載客量最高紀錄，於2007年正式投入服役的A380客機，是當年空中巴士集團吸引全球目光的最大武器。為製造最大化的噱頭和話題熱度，在試飛期間，空巴讓A380機隊造訪了包含台灣在內的全球十多個城市，首架客機則交付新加坡航空使用。A380客機擁有四座引擎、最大載客量可達853人次，最大飛航距離則長達15,700公里，成為各大航空公司經營超長跨洋航線的運載首選。目前，A380客機最大客戶就是來自杜拜（Dubai）的阿聯酋航空（Emirates Airline）。
面對市場競爭和變化，尤其是四引擎的超大型客機不再主流時，空巴也將全力投注於窄體中型客機A321neo的研發，避免遭到對手波音橫掃，同時對於A380客機，他們則將希望，再一次押注在阿聯酋航空身上，希望能讓該項目再現曙光。
(中時電子報)
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