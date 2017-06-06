墾丁野餐音樂會市集6／17-18登場！嚐在地美味、聽戴曉君開唱

夏日野餐趣。（里山生態提供）

迎接夏日來臨，屏東縣政府、墾丁國家公園管理處聯手辦理「2017墾丁野餐音樂會市集」，號召發展生態旅遊的社區部落、自產自銷的小農、手作創意與二手商品的年輕朋友來擺攤，邀請多位歌手或樂團表演，包括入圍金曲獎最佳原住民語歌手獎的戴曉君也到場演出。另外聘請到高雄勇氣廚房主廚李建達利用在地食材製成的野餐料理，爽口不油膩的輕食餐點，要讓大家藉由野餐再次愛上墾丁。

前兩年夏天辦理的墾丁ㄟ市集，非常受到民眾歡迎，今年以「野餐」為主題作為市集特色，期待能夠吸引更多朋友參與。野餐音樂會市集的辦理時間於6月17-18日，下午16點到晚上21點，利用墾丁夏日午後到晚上，草地和微風帶給人舒服放鬆的感覺，非常適合三五好友或親子來野餐。

市集活動現場除了有農產品、手作文創和二手古物等攤商參與，也有恆春半島在地的樂團或歌手以不插電方式輪番上台演出，今年入圍金曲獎最佳原住民語歌手獎的戴曉君，也會帶領民謠傳藝師共同表演。

市集不只有戶外的動態表演，還有室內展覽─南島浪潮，由台灣海洋休閒運動發展協會收集了恆春半島浪人前輩提供的珍貴歷史照片、水中攝影以及繪畫作品，以不同的衝浪意象作品來呈現恆春半島衝浪者的逐浪生活，也希望讓還沒接觸衝浪運動的朋友們藉由此次展覽更瞭解海洋的魅力。展期從6月15日到7月15日。

以在地食材做成的野餐料理。（里山生態提供）

參加野餐音樂會市集的朋友除能自備餐點到現場野餐外，也可以到森社場所的攤位購買由高雄勇氣廚房主廚李建達研發的輕食料理，利用洋蔥、雨來菇、紅龍果、黑豆、芝麻等在地食材，做成沙拉、湯品、主菜和甜點等一份完整的野餐餐點。在地新鮮食材，搭配上廚師的巧思，變化出炎炎夏日也能無負擔享用的好味料理，歡迎用吃來支持在地農業。

(中時電子報)