夏日文青約會約好去處！逛松菸看展、享異國美食、賞藝文電影

誠品行旅_生態池夜景。（誠品提供）

夏天來趟約會吧！逛松菸、品美味、看電影！作家李維菁〈老派約會之必要〉提到：「我們要散步，我們要走很長很長的路，約莫半個台北那樣長，約莫93個紅綠燈那樣久的手牽手」。設計一場老派的約會吧，像初戀少男少女那樣，在每個平凡的小日子裡享受相愛的甜蜜喜悅。

松山文創園區裡的倉庫群是許多藝文展演的「好所在」。（本報系資料照）

●松山文創園區 滿載舊時光氣味的散步路線

來逛逛古蹟、聽聽城市裡難得的蟲鳴鳥叫吧！誠品行旅座落在離塵不離城、集結生態綠地、歷史古蹟與文化創意的松山文創園區，其曾是昔日風華一時的烏托邦。沿著生態池畔一路漫步至滿載歲月痕跡的製菸工廠、巴洛克花園、倉庫，緩慢感受時光流轉的氣息餘味。

●看松菸特展 品舌尖美味

誠品電影院。（誠品提供）

台北城市裡最後的秘密花園-松山文創園區，向來是文藝男女約會散步的指標路線！今年夏天，也有很多有趣的藝文展覽等待大小朋友光臨！而座落於園區內的誠品行旅今年夏天，為文青情侶們規劃一場充滿書卷氣的深度約會提案，整合松山文創園區、誠品電影院與精緻美食等元素，自即日起至6/30於一樓The Chapter Café推出「文青約會懶人包」。

文青約會懶人包情境圖。（誠品提供）

包括適合男孩大口品嚐的「經典牛肉起司漢堡」、「西班牙金星頂級啤酒」；深獲女孩喜愛的「每日精選義大利麵」及「精選氣泡酒」，以及誠品電影院的電影票2張，邀請文青情侶漫步陽光綠地環抱的松菸園區、品味The Chapter Café精緻異國美饌、逛逛全世界最酷百貨之一的誠品生活、欣賞一場觸動心扉的藝術電影，讓您輕鬆享受一整天的浪漫，體驗悠閒清新的約會行程。

●賞藝文電影院 看大師傑作

享用完美食，來看場電影吧！專案內容除了The Chapter Café的美好餐點之外，亦提供誠品電影院電影票二張。誠品行旅比鄰CNN Travel評選全球最酷14間百貨之一的誠品生活松菸店、誠品書店與誠品表演廳，更有全台獨有的誠品電影院，由日本建築大師伊東豊雄設計的嶄新空間，播映包括獨立製片、華文創作電影、紀錄片等國內外藝術電影，亦規劃一系列誠品選片及專題影展。

入夜後，華燈初上，靜謚的生態池倒映著璀璨的建築光影，是享受兩人浪漫的美好時刻，邀請您與情人一同在城市裡漫遊，用平凡的小日子串起甜蜜美好印記。

(中時電子報)