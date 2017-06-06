印度發射最重火箭 可載人上太空
根據外媒報導，印度今天傍晚成功發射被稱為「胖男孩」的最重火箭GSLV Mark III-D1，運載3.136噸的通訊衛星升空進入太空軌道，正式擁有載人上太空的能力，印度的太空計畫再創里程碑。
印度太空研究組織（ISRO），傍晚5時28分在位於安德拉省（Andhra Pradesh）的斯利哈里柯塔（Sriharikota）太空中心，「同步軌道衛星運載火箭3號D1」（GSLV MarkIII-D1）暱稱「胖男孩」（Fat boy），運載重3.136噸的GSAT-19通訊衛星升空。透過發展發動機技術，可減少印度過去仰賴歐洲發動機推進太空船的情況，預計未來酬載重量還會不斷增加。。
印度總理莫迪在推特（Twitter）上說，GSLV-MKIII D1 / GSAT-19任務讓印度更接近下一代運載火箭和衛星的能力，這讓印度感到十分自豪。
(中時電子報)
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