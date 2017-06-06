洗冷水澡還是熱水澡對身體好？科學家說...

洗冷水澡還是熱水澡對身體好？科學家有解。(圖片取自達志影像)

夏天悶熱，回到家總想洗個冷水澡，到了冬天，換成撫慰心靈的熱水澡，那到底是洗冷水澡還是熱水澡對身體健康有益呢？日前科學家們提出其實冷水澡對健康好處多多，包含加強免疫系統功能、緩解精神緊張等，但值得一提的是，這裡指的並不僅僅是單純冷水澡，而是一下用熱水、一下用冷水洗的「冷熱交替澡」。

「冷熱交替澡」詳細的步驟其實是先用熱水淋浴20分鐘，再來用更燙的水繼續洗3到4分鐘，之後迅速切換到冷水洗1分鐘，隨後重覆整個循環。熱水淋浴的過程中，人體的皮膚和肌肉血管會擴張，使得富含氧氣的血液循環加快，隨後切換到1分鐘洗冷水的過程，則是會讓血管瞬間收縮、血液循環減慢。

一整個「冷熱交替澡」的過程下來，人體會觸發「脈動」機制，可以讓更多有氧的血液流入皮膚附近的肌肉與組織，而更多的去氧血液，則會通過動脈回到肺部，交換更多氧氣，還有助於緩解運動後的肌肉疼痛。

(中時電子報)