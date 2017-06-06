靜宜大學「漢文化學術研討會暨學生論文競賽」發揚傳承漢文化

靜宜大學舉辦「漢文化學術研討會暨學生論文競賽」，藉此發揚傳承漢文化！（陳世宗攝）

第二屆「漢文化學術研討會暨學生論文競賽」，與會者發表23篇論文，將漢學相關研究推向全球各地！（陳世宗攝）

靜宜大學中文系為傳承發揚「漢文化」，特舉辦第二屆「漢文化學術研討會暨學生論文競賽」，與會者發表23篇論文，將漢學相關研究推向全球各地；在交流及研究發表中，激盪更多學術火花，並薪火相傳，培育新一代青出於藍的研究學者，讓漢文化得以代代相承！

靜宜大學中文系主任張慧芳說，漢文化是中華民族流傳不輟的傳統文化，影響至深且鉅，除具歷史縱深意義，也包含現時橫向的文化表現；其中的問題與現象，多元複雜，異彩紛呈，十分值得探研與深究。

「漢文化學術研討會暨學生論文競賽」融合傳統與新知，分為「漢文化研究的文獻新知與薪傳」、「漢文化研究的文本新釋與薪傳」、「漢文化研究的方法新得與薪傳」、「漢文化研究的議題新創與薪傳」、「臺灣及域外漢文化新詮與薪傳」等五個子題，讓與會者藉由文獻、文本、方法、議題等角度詮釋漢文化。

值得一提的是，此次主題除傳統「中華」文化，也以「臺灣及域外漢文化新詮與薪傳」及「越南文化」等相關議題，表達漢文化在臺灣土地扎根、茁壯，及在域外區域的傳播與影響，期望在發揚漢文化傳統精神中，賦予新時代的新興意義。

畢業於靜宜大學中文系碩士班，目前擔任國立高雄大學東亞語文學系助理教授斐光雄，在「越南村亭文化之研究」發表中指出，越南「村亭」淵源於中國上古文化，傳至越南後，初期是鄉村行政中心，到了陳朝，成為奉祀佛教中心。

越南歷史悠久，歷經朝代更迭，村亭改變風格，並添加新功能，成為越南獨特的百科全書。在政府鼓勵下，傳統文化正復興，甚至晉升為國家級文化遺產，還有聯合國教科文組織認同，村亭是保存越南傳統文化最好的地方。

(中時)