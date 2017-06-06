天氣悶熱 西半部高溫33度 午後防雷陣雨

氣象局指出今天天氣悶熱，西半部高溫約３２、３３度，東半部３０、３１度，戶外活動注意防曬，多補充水分。(本報系資料照)

今天（６日）天氣持續回穩，水氣減少，白天各地大致以多雲可見陽光的天氣為主，僅花蓮、臺東沿海有局部短暫陣雨，溫度方面，天氣悶熱，西半部高溫約３２、３３度，東半部３０、３１度，戶外活動注意防曬，多補充水分。

根據中央氣象局資料顯示，清晨由於海陸風輻合效應影響，中南部地區有些零星短暫陣雨，花蓮、臺東沿海有局部短暫陣雨，午後須留意中部以北、東北部地區及各山區的局部短暫雷陣雨，由於連日降雨，山區土石較為鬆動，非必要請盡量避免前往山區或溪邊活動，另金門縣須注意濃霧特報。

氣象局指出，週三（７日）至下週日（１１日）太平洋高壓勢力偏強，臺灣附近天氣大致穩定，降雨以午後為主，氣溫偏高而感受悶熱；各地高溫都在３０度以上，西半部更可來到３３、３４度。

空氣品質方面，今天全臺各地及離島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

(中時電子報)