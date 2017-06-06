有志青年照過來！「永續青年創業家大賽」開跑助社會

「永續青年創業家大賽」開跑，盼更多青年投入助社會。（達志影像／shutterstock提供）

隨著社會企業蓬勃發展，越來越多青年創業家在思考獲利同時更積極的將社會問題視為己任，迸發出翻轉既有社會現況的創新思惟。為了支持更多青年投入永續產業，全球消費日用品大廠聯合利華今年透過「聯合利華永續青年創業家大賽」(UNILEVER YOUNG ENTREPRENEURS AWARDS)徵求台灣青年的創業企畫案，即日起至6月30日(英國時間)開放報名，希冀透過台幣350萬元以上(10萬歐元)的總獎金與全球社企頂尖育成資源，雙管齊下協助台灣有志創革者(Change-Makers)一同為世界帶來正面影響！

為落實更全面的社會回饋，聯合利華從2013年開始與劍橋大學永續領導力學院(Cambridge Institute for Sustainability Leadership, CISL)及全球知名社企組織Ashoka共同舉辦「聯合利華永續青年創業家大賽」，開放全球有志青年投遞企畫案，在過去3年，已收到來自世界各地2,250位青年創業家的企畫案並已經資助21個永續發展的創業計畫。

「聯合利華永續青年創業家大賽」廣邀全球18至35歲年輕人參加，只要勇敢提出自己對改變世界與社會的永續想法，無論是剛萌芽的創業團隊，或是有想法卻苦無經費與資源的青年，皆可藉由此大賽展現創意。聯合利華表示：「我們相信年輕世代的力量，我們也看到一個很好的機會可以支持世界各地的年輕創革者，用創新的想法為世界帶來正面影響。」

劍橋大學永續領導力學院表示：「劍橋大學永續領導力學院很高興能夠連續四年參與聯合利華青年創業家大賽，這是我們努力去支持個人或組織促進永續發展，進而為社會和環境帶來繁榮和正面的重要成果。我們很高興能再次將劍橋大學的資源與全球領導企業結合，共同支持和鼓勵創革者展現我們所迫切需要的創新和領導力。」

今年聯合利華希望徵求與永續農業、女性工作機會、廢棄物或水資源等四大領域相關的永續性計畫、服務或應用方案，幫助減少對環境的不利影響並改善生計等。

大賽總獎金超過10萬歐元，將選出8位入圍者， 所有入圍者將受邀至英國劍橋參加3天的加速發展研討會，更將獲得一對一的創業輔導與指導協助，進一步幫助入圍者擴大並落實發展方案。現場還會有來自世界各地的企業家、永續發展專家和創業家等的精彩分享。

網路報名時間自即日起至6月30日(英國時間)止，9月將宣佈參加劍橋大學加速發展研討會的初選入圍者，並於10月底進行複選。所有入圍者將受邀參加11月位於倫敦的頒獎典禮，典禮中將會公布「威爾斯親王永續青年創業大獎」(HRH Prince of Wales Young Sustainability Entrepreneur Prize)的得主。

(中時電子報)