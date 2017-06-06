英大選最新民調 梅伊恐難保當前過半席次

英國現任保守黨首相梅伊，恐怕難以維持其單獨過半的獨大局面。（圖/美聯社）

即將於本月8日舉行的英國國會大選，原本是對保守黨（Conservatives Party）和首相梅伊（Theresa May）在脫歐一事上的打分選擇，卻在大選前夕，發生連續三次恐怖攻擊。議題轉移和選民心態變動下，執政的保守黨領先優勢似乎愈來愈少，最新民調更顯示，此次大選恐難單獨過半，而追求二次獨立公投的蘇格蘭民族黨（SNP），席次也恐遭瓜分，一黨獨大北境之事可能將不再有。

據英國獨立報（The Independent）報導，隨著英國國會大選進入最後倒數2天，民調分析似乎對現任首相梅伊和保守黨不太樂觀，雖仍保有領先優勢，但根據民調分析網站YouGov網站的分析，此番大選中，本從卡麥隆（David Cameron）時代即握有過半席次的保守黨，恐將難以維持局面，預估勝選席次約為305席；而在野的工黨（Labour Party）雖疲弱不振，卻能比2015年大選奪得更多席次，來到268席；但上回在北境大勝的蘇格蘭民族黨卻不被看好，預估拿下席次恐從既有的54席縮減為42席，一旦屬實，則二次獨立公投之路可能更加艱辛。

總席次為650席的英國下議院（House of Commons），是當前英國國會的主要權力核心。從2010年前首相卡麥隆率領保守黨大敗工黨，並奪回執政權後，至今已執政7年的時間。面臨內有恐攻疑慮、外有歐盟壓力，英國的產業和經濟都仍打著大問號的情況下，梅伊此番若無法取得單獨過半，未來無論在脫歐談判或政策制定上，勢必陷入一大瓶頸。

(中時電子報)