選總統心意已決！杜紫宸發狂語 找林志玲當副手
前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸選總統講真的？昨日(5日) 杜紫宸接受廣播專訪時，先透露鴻海董事長郭台銘不會出來競選總統，至於是否堅持參選2020總統大選不退？杜紫宸則說，順勢而為，希望盡量能不退，接著被問到關於副手人選時，杜紫宸再度發下狂語指出，要找「林志玲」擔任副手人選，因為志玲姐姐高顏值、高EQ，與自己有「互補性」。
杜紫宸5日接受POP Radio《POP搶先爆》節目專訪時針對副手人選表示，他認為他的優點在於過去背景使他對政府各領域有所了解，但缺點是個性急躁，因此需要高ＥＱ、高親和力的副手人選才有互補性。
而朋友建議他為何不找「林志玲」? 因為林志玲的職業生涯將告一段落，若能從政可作為國內與國際間的親善大使，對民眾也有鼓舞作用。另外，他也考慮其他高顏值、高EQ的藝人，但主要限制是參選年齡須在40歲以上。
(中時電子報)
關鍵字：杜紫宸
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