前FBI局長參院作證 川普不以行政命令阻擋

川普在上個月9日突然開除柯米（James Comey），當時柯米正率領FBI調查俄羅斯是否介入去年美國總統選舉，被質疑此舉是妨礙司法。(圖片取自美聯社)

美國前聯邦調查局局長柯米（James Comey）將於當地時間周四赴參議院情報委員會作證，外傳總統川普有意以行政命令權限阻擋他。不過，白宮官員5日表示，總統川普不會動用行政特權阻止柯米作證。白宮副發言人珊德斯（Sarah Huckabee Sanders）周一表示，川普不會動用行政權限阻擋柯米作證，會讓參院迅速、徹底地完成調查，。

川普在上個月9日突然開除柯米（James Comey），當時他正調查俄羅斯是否介入去年美國總統選舉，以及川普競選團隊與俄國政府的可能關係，川普被質疑妨礙司法。

對此白宮副發言人珊德斯（Sarah Sanders）在5日白宮記者會上清楚表示：「總統一直都有運用行政特權的權力，但為了讓參院情報委員會對所要求的事實進行迅速和徹底的審查，川普總統不會行使特權阻擋柯米作證。」

(中時電子報)