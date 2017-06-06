至少3成營收受損 卡達航空成外交角力最大輸家

卡達航空現役的A380巨無霸客機。（達志影像/Shutterstock）

據彭博社（Bloomberg）報導，隨著卡達遭到周邊國家接連斷交威脅，包含沙烏地阿拉伯、埃及、巴林（Bahrain）和阿拉伯聯合大公國（UAE）等國也連帶切斷航線，讓多次榮獲「全球最佳航空公司」獎項的卡達航空（Qatar Airways）受到重創，一夕之間有至少52條常規航線遭切斷，目前粗估至少造成3成的營收受損。航空分析師馬丁（Mark Martin）認為，「此次斷交，不僅讓卡達航空失去了航線收入，周邊空域的關閉，更迫使他們必須繞道而行，這勢必增加燃油和時間成本。」也讓國家之間的鬥氣，反使卡達航空成為最大輸家。

成立於1993年的卡達航空，是一家總部設於卡達首都杜哈（Doha）的國際航空公司，也是寰宇一家（oneworld）聯盟會員。當初由卡達王室全權控股，如今則將一半股份釋出，由專業經理團隊與私人投資者持有，王室另持一半股權。有王室和強大的主權基金支持，卡達航空在國際上也快速崛起，目前已開通全球約150個城市的航線，並是全世界7間Skytrax五星級航空公司之一。重金投資西班牙足球聯賽豪門巴塞隆納隊（FC Barcelona），更讓卡達航空知名度大開，機上影片更請來梅西（Lionel Messi）等足球明星為代言人。

卡達首都杜哈市區的天際線景觀。（達志影像/Shutterstock）

卡達因為新仇舊恨與周邊眾多「兄弟之邦」鬧翻，一夕之間遭到骨牌式斷交示警，陸續遭到斷航的消息傳出，也讓卡達航空在大陸的客服專線被打爆。眾多經杜哈中轉、前往歐洲、美洲等國的旅客都擔心班機停飛或取消，面對旅客的質疑，航空公司官方回應表示，亞洲航線目前皆無停飛狀態，若有變動將第一時間於官網公告。

(中時電子報)