6月6日各報頭版要聞

中國時報

●今年大學學費確定不漲！不是不想漲 得等政策明朗

今年大學學雜費確定不漲！教育部訂出106學年大學調漲學雜費原則，基礎漲幅定為0.445％、去年沒漲的學校今年可以漲1.88％、績優學校可漲2.88％，申請日期到昨天截止。不過教育部表示，全部158所大學中，僅仁德醫專（五專）申請調漲1.88％，其他157校均未申請。

●明年 春節6天假 清明休5天

行政院人事行政總處昨公布明年度連假及上班日調整規定，全年共放假115天，其中有6個3天以上連假，分別為元旦3天、農曆春節6天、兒童及清明節5天、端午節3天、中秋節3天、後年元旦4天，民眾可盡早規畫假期。

●柯Ｐ、中央不同調 北農總座難產

台北農產運銷公司昨改選董事，儘管北市府和農委會官股聯手掌握過半席次，但最後卻未召開臨時董事會確認董事長和總經理人選，外界解讀是北市府和農委會因總經理人選「喬不攏」，才導致北農董總人事難產。台北市長柯文哲表示，市府沒拿到董事最高票，無法主導議程，至於農委會為何不選董事長，「要去問他們。」

蘋果日報

●女大生戀已婚講師 墮胎還被判通姦

為老師墮胎，還被師母告！已婚的金曲獎得主、台南藝術大學應用音樂系前專任講師饒瑞舜，六年前在中原大學教書時跟劉姓女大生發生師生戀，劉女畢業後到南藝大擔任助理，持續不倫戀，兩度懷孕還墮胎。劉女以孩子逼饒男與妻離婚，饒男受不了向妻坦白，雙方鬧上法庭，劉女被台南地院依相姦罪判七個月徒刑。

●最高院新解 涉醫糾 醫師負舉證責任

台灣高等法院前庭長陳貽男的妻子，十年前撞傷頭部送到台大醫院急救仍不治，陳家向醫院求償一千二百多萬元，二審判陳男敗訴，但最高院認為須考量醫師是否已盡「符合醫療水準的注意義務」，才能判斷有無過失，且因醫療專業與病患間的不對等關係，應改由醫師負舉證責任，日前將全案發回更審，此判決理由引發醫界譁然，以「令醫界惶恐的判決」為題，在網路上熱議、轉傳。

●3大彩妝品牌 驚傳撤台

三大知名彩妝品牌ANNA SUI、PAUL & JOE、Les Merveilleuses LADURÉE驚傳結束代理，將撤出台灣市場。品牌代理商艾倫比亞公司昨證實，8月底前結束代理，會員點數此前仍可兌換，生日禮金仍會發放，會員權益近日再公告；未來三品牌是否由日本總公司直接來台經營，暫不確定。

聯合報

●恐攻效應 1天7國集體與卡達斷交

沙烏地阿拉伯、埃及、巴林、阿拉伯聯合大公國、葉門等五個阿拉伯國家、未獲國際承認的利比亞東部政府與馬爾地夫五日宣布與卡達斷交，阿拉伯國家指控卡達資助極端團體。法新社報導，這是多年來中東最大的外交危機。路透報導，五日國際油價先是上漲百分之一點六，隨後下跌超過百分之一。

●小確幸 明年有6個連假

行政院人事行政總處核定明年政府行政機關辦公日曆表，明年總放假日數為一一五日，其中超過三天以上的連續假期（併同例假日）共計有六個。

●不再看學歷 科技部廢助理「薪情」限制

「厲害的人就應給高薪。」科技部昨宣布將廢止專任助理人員工作酬金參考表，敘薪著重個人專業及工作需求，而非個人學歷、年資，八月起科技部研究計畫的受補助機構，須以工作內容、專業能力和生活水準等自訂專任助理薪資標準，沒有天花板及地板價，已聘任者也可彈性調整。

自由時報

●輸電基建趕不及 裝置容量減7成 離岸風電改競標制

小英政府的綠能政策出狀況！因台電輸電接收站容量不足，原訂二○二五年離岸風電要興建十GW（一千萬瓩）規模，恐只剩三GW（三百萬瓩），且能源局日前悄悄公告，離岸風電要強制價格競標，歐僑商會對風電政策轉彎強烈不滿，下週將正式向行政院長林全提出抗議。

●卡達被控資助恐攻 連遭7國斷交

中東爆發外交封鎖戰！沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、葉門、埃及、利比亞東部政府和馬爾地夫等七個國家，五日以卡達政府支持恐怖主義、破壞區域穩定、干預他國內政為由，先後宣布與卡達斷絕外交關係，並關閉與卡達的海陸空交通聯繫，卡達外交人員和公民也被限時離境。此一消息傳出後，國際原油期貨價格一度應聲上漲，卡達股市收盤更重挫逾七％，國家的經濟、民生層面恐連帶受到波及。

●檢查多 燒健保 有人年做24次電腦斷層

國人愛逛醫院，各醫院重複檢查量也劇增，健保署統計發現，去年健保支付前廿大檢查項目，金額高達六八八億元，以電腦斷層造影約九十二億元最高，近廿年就成長近兩倍，一名台中市男性一年內就做了廿四次，平均半個月做一次，非常驚人！

(中時電子報)