市議員贈市長林佳龍樹種盼花園低碳城市「成為台中市的日常」
市議員陳淑華肯定台中市政府推動8年種100萬棵樹政策，昨日總質詢時贈送龍柏及蘋果樹的樹種給市長林佳龍，鼓勵市府更努力，讓花園城市、低碳城市「成為台中市的日常」。林佳龍強調，種樹是目標也要重視方法！8年100萬棵樹政策由政府與民間共同推動且列管；市府會儘快完成相關建築規範的修法，鼓勵大樓增加綠覆面積，加速往目標邁進。
市議員陳淑華昨日質詢播放德國9歲學童宣導種樹的影片，呼應林市長提出8年100萬棵樹的政策，她認為這是相當好的政策，但種樹不是由市長或建設局來做，應像影片中的德國學童，呼籲全民一起參與。
林佳龍表示，「種樹是目標，也要重視方法！」8年100萬樹由政府與民間共同推動且列管，所有局處與公協會、社團一起推動這項計畫。像是東海大學、弘光科大、中興大學等與市府配合，在畢業典禮或新生入學共同種樹；另外，工業區也在執行種樹，而台中市「樹王」賴桑也持續在種樹，市府透過各種方式鼓勵民間提供閒置用地來種樹，市府也針對種樹嚴格管制。
林佳龍強調，種樹是市民運動，每個市民共同為城市種樹，希望在2018花博打造綠色城市，雖然種樹的過程，各界對算法有不同意見；不論灌木、喬木，市府採嚴格的標準，並要求局處改進，做的更好。
陳淑華也建議市府研擬於建築物屋頂、露台等增加綠覆的面積，並修改相關法規。林市長表示，市府將儘快修改有關台中建築規範，鼓勵大樓增加綠覆面積；另外市府已通過空地綠美化自治條例，各區里全面推動中，並鼓勵建商將空地綠美化。
(中時)
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