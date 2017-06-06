NBA》賭城莊家：勇士可尬贏喬丹公牛

1996年公牛隊喬丹(左起)、羅德曼、皮朋。(美聯社資料照)

2017年勇士隊杜蘭特(左起)、柯瑞、湯普生。(美聯社資料照)

今年的勇士似乎是空前的強大，即使是橫掃東區的騎士也招架不住。1996年奪冠的芝加哥公牛向來被視為史上最佳的球隊，如今他們的王座可能不保了。ESPN報導，賭城莊家評估2017年勇士、1996年公牛對決，勝出者是當今勇士。

兩隊賠率相當接近，戰力差距可能不大，但是5家盤口有4家評估勇士會獲勝。當年由喬丹、皮朋、羅德曼3巨頭領軍的公牛締造例行賽72勝、季後賽15勝3敗(首輪5戰3勝)；今年的勇士則是柯瑞、湯普生、杜蘭特、格林4巨頭寫下例行賽67勝，季後賽未嘗一敗。

兩隊差距最大的是外線進攻的比重，96公牛單季投進544顆三分球，17勇士則高達982顆，光是柯瑞與湯普生兩人合計就轟進592顆。喬丹的三分球命中率有42.7%，科爾(現勇士教練, 也在96年公牛陣中)的外線命中率更達51.5%之譜，兩人的命中率超過柯瑞和湯普生，然而1996年的三分線距離其實較短，因此還是勇士技高一籌。

勇士的攻擊評比聯盟第1，防守聯盟第2，每場可攻下115.9分。公牛當年的攻守評比都是聯盟第1，他們擅打半場進攻，平均失分僅有92.9分，喬丹、皮朋、羅德曼全數名列年度防守第一隊，宛如銅牆鐵壁。分析也指出最大的變數仍在喬丹身上，他老人家在能在合法推人的年代每場輕易轟下40分，很難想像他在今日寬鬆的防守下能達到什麼恐怖的程度。

除了規則、球風差距大，兩隊的薪資也有天淵之別，當年喬丹的年薪才385萬美元、皮朋292萬美元，而杜蘭特和柯瑞明年可望獲得3500萬美元的薪資。無論如何，這場相距20年的跨世代對決勢必也將成為往後球迷閒嗑牙的話題之一。

(中時電子報)