機車與公車事故 騎士傷重命危

警方到場鑑識。（黃世麒攝）

機車被壓在公車車底，公車的保險桿脫落，擋風玻璃也出現撞擊裂痕。（黃世麒攝）

事故發生地點就在中央合署辦公大樓旁。（黃世麒攝）

機車被壓在公車車底，公車的保險桿脫落，擋風玻璃也出現撞擊裂痕。（黃世麒攝）

1部大有巴士257路公車6日清晨6時許行駛在新北市新莊區榮華路時，與1部機車在中平路口發生碰撞事故，機車被公車壓在車底，騎士當場沒有生命跡象。新北市消防局獲報派出救護車將騎士送醫，警方也立即圍起封鎖線管制交通，釐清事故肇因。

(中時)