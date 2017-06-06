洪百榕起床「肚子陰陰脹脹」 宋達民送醫後險噴淚
宋達民和洪百榕結婚13年，育有一雙兒女「小寶」和「寶妹」，沒想到事隔八年再度宣布懷上第三胎，讓一家人相當期待迎接新生命到來，不過昨天早上洪百榕起床時，突然覺得肚子「陰陰脹脹不舒服」，讓宋達民是嚇出一身冷汗，趕緊將愛妻送到醫院診斷。
宋達民將洪百榕送至醫院診斷後，才知道是虛驚一場，原來只是懷孕後子宮在長大帶來的不適，並非胎兒本身有問題，這才讓夫妻都鬆了一口氣，不過從超音波中胎兒雛形漸漸形成，也讓宋達民看到老三「乖寶」將雙手舉高，還聽到強而有力的心跳聲，這讓宋達民心情一度激動到要噴淚，不過礙於眾人在場還是忍了下來，但依舊感謝上帝，賜給他們家一個新的成員，也讓他直呼「生命真的太奇妙珍貴了」。
(中時電子報)
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