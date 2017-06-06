買不起房 李茂生：犧牲建商救國 不考慮一下嗎

買房一直是人生目標中相當重要的大事，但現代年輕人普遍買不起房。(資料照/杜宜諳攝)

買房一直是人生目標中相當重要的大事，但現代年輕人普遍買不起房。台北市商業會理事長暨東森房屋董事長王應傑受訪時表示貸款額度應提高至9成。但台大法律系教授李茂生表示這是「用九成的銀行貸款，讓他們二三十年沒好日子過。」李認為所有的問題只要降低房價不就解決了嗎？既然如此，那麼犧牲建商救國一事，難道就不能考慮一下嗎？

王應傑日前建議政府應該增加青年首購房貸額度至9成，使年輕人可以趁著工作五年的時間存到買房的第一桶金，也就是1成的自備款，來解決買不起房的問題。

但李茂生認為用稅金蓋社會住宅，讓年輕人可以減輕房屋租金負擔，省下錢來存頭期款，「然後用九成的銀行貸款，讓他們二三十年沒好日子過。」李的個人經驗是「沒貸款了以後，才叫做人生。」

白話點，「拿你的稅金，讓你有錢存頭期款付給建商，然後銀行開始綁架你二三十年，讓你過得不舒服，等到你付完貸款，也到了必須考慮賣掉房子，籌措必要經費以便進入大企業興辦的老人村中度過餘生的時期了」。相信建商、銀行的經營者，以及大企業主，並不需要經過這麼灰暗的人生，因為他們有這些年輕人的存在。

李表示其實年輕人還有另一個選擇可能性的。首先，不要結婚不要生小孩，然後因為只是睡覺而已，所以只需租頂樓加蓋即可，省下錢來，不斷出國旅遊充電，老了以後，睡公園，反正議員會叫消防隊來替你洗澡。雖然最後有點悲慘，但是至少你度過了一個有趣的、豐富的人生。

再來，因為國家沒了人口紅利，所以就垮了。不用擔心建商、銀行或大企業家，在國家垮了以後要怎麼辦的問題，因為他們早就跑到其他國家去了。李強調「厭世啊。所有的問題只要降低房價不就解決了嗎？看看高空屋率，看看一整棟樓只有幾間有亮燈的現象，也會知道建商活不下去了。既然如此，那麼犧牲建商救國一事，難道就不能考慮一下嗎？沒了建商，地主也沒輒了吧。」

(中時電子報)