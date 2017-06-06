賴清德親中愛台？羅智強：不當總統浪費了

台南市國民黨籍議員張世賢（右）在議會質詢台南市長賴清德（左），賴清德自稱他是親中愛台。（圖／本報資料照片合成）

台南市議會昨日舉行市政總質詢，國民黨台南市議員張世賢質疑台南市長賴清德反中、台獨，賴清德則反駁說，「我是親中的，沒有反中，我親中愛台」，該言論一出引來熱議。對此，前總統府副秘書長羅智強PO文表示像賴清德這種變臉術，連X戰警裡的魔形女，看到也會傻眼，「真是不世出的人才啊！不當總統是浪費了」。

針對賴清德昨日稱自己「親中又愛台灣」，羅智強在臉書PO出「賴清德説得出『親中愛台』，不怕大家早餐吐滿地？」一文。羅智強首先指出，2010年在楊淑君亞運遭摘牌時，賴清德曾説「中國對台灣的強硬手段，併吞的企圖從未改變，但更憤慨的是我們選出的政府無能軟弱，不但沒做人民的後盾，不只不敢抗議，還要人民吞下去」。此外，2008年大陸海協會副會長張銘清被王定宇推倒時，賴清德說如果坐視不管中國部署對台飛彈的事實，那台灣亡國不遠矣，如果關注小的、放掉大的，會給台灣帶來禍害。羅智強批評賴清德説的話意思是，推倒張銘清叫「小暴力」，中共飛彈叫「大暴力」，所以張銘清被推倒是活該。

羅智強說賴清德另一個代表作是「罵直航又要直航」。賴清德在2008年擔任民進黨立院黨團幹事長時，說兩岸直航後「木馬屠城記」將在台灣上演，但當了台南市長卻要求在台南機場加碼成固定航班直航。賴清德雖然在「多年後」硬拗是引用國防部報告，但當時發表木馬屠城，製造「恐中」氛圍的不良動機，三歲小孩也看得出。

「現在的賴清德，卻説自己親中又愛台，是『尊重中國、親近中國、愛台灣』，羅智強諷刺說賴大市長，你講這話不怕自己掉下巴，也要想想，會不會害人笑掉大牙。

羅智強表示，民進黨是「從上到下都是龍」的「神龍黨」，只不過這「龍」指的是「政治變色龍」。重點是這群「神龍」，臉皮比龍麟還厚，個個也都是人間極品。「好的，打臉完畢，恭請六大發言人圍剿，哦！六個不夠，一次來十個吧！」

羅智強稍早又在臉書PO文指出，像賴清德這種變臉術，連X戰警裡的魔形女，看到也會傻眼。魔形女變的是身形，我們的賴大市長，是「腦袋」裡的東西，也可以變來變去。正派反派都他演，仇中親中看他變，愛台賣台由他説。「真是不世出的人才啊！不當總統是浪費了」。

網友回應表示「昔日說的話，都可以拿來當見証，回馬槍讓說過話者，自己想想，為何這樣的對待自己的人民」、「只能佩服!!佩服!!!佩服!!!!民進黨的彎彎們!!」、「無恥！民進黨的政客們」、「只見功力加深不知鼻子又多漲幾公分了」、「表面上批評對岸，私底下拼命去對岸搶錢」、「施政滿意度第一名？在台南市長八年任內，你做了啥？可悲！整天都是選舉語言！」、「全台最大詐騙集團，可以睜眼說瞎話，還很多人信，這才造就那麼多的無恥政客」、「詐騙集團的話哪能信」。

(中時電子報)