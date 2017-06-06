縮胃 世界最胖童決心甩肉100公斤

阿瑞亞龐大身軀和同學們成強烈對比。(圖／每日郵報)

世界最胖的孩童阿瑞亞•珀馬納(Arya Permana)近日接受縮胃手術，該手術讓他在短短一個月的時間內減掉了70磅（約31公斤）的體重，醫生預計他將在一年內減掉220磅（約100公斤）。

現年11歲的阿瑞亞•珀馬納去年在嚴格的節食和運動後重回學校，阿瑞亞因太過肥胖，每天大多數時間都躺著，根本無法長時間走動、靜坐或是做其他事。這個重達192公斤的孩子曾登上各家媒體的頭條新聞。

去年在營養專家的建議下，阿瑞亞執行了一項更為健康的新計劃，並且增加運動量，讓阿瑞亞的體重短短幾周內已經減去了5公斤。為更有效減重，阿瑞亞今年再接受縮胃手術，果然在1個月內減重31公斤，預計一年內共減掉100公斤。

(中時電子報)