中市東區復興陸橋功成身退，新闢平面道路通車

台中東區復興陸橋拆除完成並闢新平面道路， 開放通行。（盧金足攝）

隨著台中鐵路高架化，東區復興陸橋也功成身退，由交通部鐵路改建工程局進行陸橋拆除，同時闢建平面道路，完成最後道路標線繪設、號誌時制調整及確認分隔島等相關設施，正式開放車輛通行。

交通局長王義川表示，通車後除不用繞道行駛，更可帶動區域發展；鐵路高架化後都市縫合計畫多項工程正如火如荼進行，交通局將持續滾動檢討，也呼籲體諒短暫不便，期待長遠的便利性。

鐵路尚未高架化前，因鐵路阻隔，將火車站分為前後站，影響地方發展，復興陸橋拆除完成，平面道路也順利完工通車，民眾可利用復興路銜接南京路，紓緩原拆除施工期間替代道路的不便性，更可平衡火車站東西兩側發展。

「對帶動區域及今年新營運的秀泰廣場等都有很大幫助！」王義川說，沒有鐵路阻隔後，也減少繞道行駛的時間，提升便利性；感謝市議員及相關單位共同努力。

去年10月台中鐵路高架捷運化第一階段工程完工後，鐵工局隨即進行都市縫合計畫，除將原有平交道的舊有鐵軌拆除、整平道路外，也將過去因鐵路阻隔而設立的陸橋或地下道，進行拆除或填平；復興路橋是繼松竹路橋、文心路橋後，鐵路高架化拆除而走入歷史的陸橋。

交通局指出，復興路橋過去是市中心火車站周邊連接南北最重要的通道之一，配合鐵路高架化工程，由鐵改局納入都市縫合計畫辦理，於今年4月17日起封閉，進行陸橋拆除及平面道路闢建等工程。

近日因受豪雨影響，稍微影響時程，道路標線繪設、號誌時制調整及確認分隔島等相關設施完成後，隨即開放通車。

王義川勘察通車情形，第一批通過的車輛駕駛人覺得很順暢，市議員鄭功進、何敏誠等人也到場關心，肯定市府與鐵工局積極推動工程，讓陸橋拆除後平面道路順利通車。

王義川強調，現正進行的都市縫合計畫，還包括豐原至大慶區段平面鐵路切換至高架營運後，由鐵工局持續進行地下道填平及陸橋拆除施工，交通局在確認替代道路開通、義交佈設及改道牌面等交維設施齊備下，同時檢視已錯開施工路段與替代道路，在沒有重疊施工的情況下，才會核備施工通報單。

(中時)