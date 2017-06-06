NBA》真理哥：杜蘭特是當今聯盟第一人
退休球星「真理」皮爾斯看完總冠軍賽前兩戰之後，忍不住讚嘆杜蘭特的全能表現，直誇他是NBA第一人。「他(杜蘭特)可能是當今全世界最優秀的籃球員。」皮爾斯說，「詹姆斯的數據很優秀，但這有什麼是杜蘭特做不到的？」
杜蘭特第2戰繳出33分、13籃板、6助攻、5火鍋、3抄截，「5火鍋3抄截？」連隊友格林看了都傻眼，這防守能力簡直比格林還強了。退休球星皮朋也在賽前評論過杜蘭特的主宰力超過柯瑞，是實質上的勇士第一人；另一位老前輩畢拉普斯則認為杜蘭特還沒有超過詹姆斯。
回首2012年總冠軍戰，杜蘭特在雷霆以1勝4負不敵詹姆斯的熱火，然而這5場比賽杜蘭特沒有一場失常，分別繳出36分、32分、25分、28分、32分，投籃命中率達55%之譜。並且杜蘭特的射程沒有死角，可以在半場任意地點投進中距離。
相較之下，表現不穩定的隊友韋斯布魯克與哈登反而要為雷霆的敗仗負上最大責任。如今的杜蘭特擁有柯瑞、湯普生、格林做為後盾，僅此3人就已具備奪冠本錢，杜蘭特更可以無後顧之憂地大展身手，他「有朝一日必奪冠」的誓言也即將實現。
(中時電子報)
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