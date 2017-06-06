為扁而唱准 洪孟楷嗆中監：「為扁而選」敢不准嗎？
台中監獄昨日同意陳水扁出席今日在高醫大的「說說故事」音樂會，副典獄長林順斌表示，這是基於社區職能治療與政治無關，而演出作品裡有扁作詞的曲目，扁出席有助於醫療，因此准許扁參加，對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷痛批，台灣到底還算不算是個法治社會？這次為扁而唱准，那為扁而選敢不准嗎?
洪孟楷表示，受刑人陳水扁踩了「五不」紅線後，中監只敢發函警告，而發的函還被置之不理。洪孟楷說，陳水扁可以自由趴趴走準備聽音樂會，卻說去醫院檢查是「窒礙難行」，不甩法令、吃定法務部不敢依法處理，更看貶蔡英文不敢對他怎麼樣。
洪孟楷認為，陳水扁一步步利用不同場合、名目讓大眾及媒體習慣他的出場，他大酸這次是「為扁而唱」可以出席、下次可能是「為扁而舞」舞蹈活動，而最終將是他陳致中及一邊一國信徒們的「為扁而選」!屆時的評估報告可能還會寫「這是民間自發送來溫暖」、「是為阿扁人權而選」、「陳水扁參選頻繁，接觸選舉活動有助治療」，而中監也會放行，就算是一百不，扁也不會放在眼裡。
洪孟楷也對蔡英文喊話，看著受刑人在台灣趴趴走，一直舞劍志在奪權、嗆聲，直言蔡的不回應傷己權威事小、把台灣的法治賠上才是罪大惡極！
(中時電子報)
文章來源：洪孟楷-為您發聲、聲聲不息臉書
關鍵字：陳水扁
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