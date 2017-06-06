出國旅行如何省錢？達人教你這6招

出國旅遊省錢妙招，快拿出筆記好好記下！（達志影像/Shutterstock）

出國旅行前若因為沒有時間花心思做足功課，輕則度過了一個隨心的假期，重則小心吃了冤大頭，出國旅遊回來感覺錢包被掏空，旅費甚至比別人多出了一倍，快看看《鳳凰網》彙整的達人出國旅遊省錢妙招，拿出筆記好好記下！

1.國際航班提前6個月訂票

根據比價網數據比對結果，提前2個月購買機票會比出發當天的票價便宜20%以上，尤其是週二為訂票的最佳時機，因為航空公司通常會在起飛前的那個週二盤點航班是否客滿，若有很多空位，在那天通常會降價銷售，因此，建議對於有計劃、時間充裕的旅客來說，國內航班提前30至60天預訂可能最便宜，而國際航班則提前到170天左右，即提前5至6個月預訂最便宜。

2.提前在官網預定景點門票

國內旅遊不太需要提前預訂景點門票，因為大多數的景點排隊就能順利進入，但出國旅遊就不一樣了，飛了個大老遠，加上行程一定是非常滿檔，若因為沒有提前買票而浪費太多時間而延遲行程，或是有些國外景點每天都有限制遊客人數，

因此錯失了參觀重要景點，可就得不償失了。

3.一年一次的演出開始售票時就要開搶了

搶過演唱會門票的朋友們都知道，一開放搶票就被秒殺的情形，而這樣的情況同樣會出現在各種熱門演出中，特別是一些世界級的音樂節，提前半年已經不夠了，必須設好日曆鬧鐘，在開始售票時就準備開搶。

4.預訂餐廳

對於熱愛美食的旅遊愛好者來說，每去新的一個地方，有什麼比盡情享受美食還要重要呢?可是真正的美食總是「座位有限」，甚至一些高級米其林餐廳隨隨便便預訂都要等到1、2年之後了。

5.購物最好提早抵達戰場或先網路下訂取貨

像是美國黑色星期五、日本搶購新年福袋，都需要一大早就去排隊，平日購物也最好在開門時就抵達商場，因為這樣可以避開大批旅行團，商品也較豐富，除了要提早到達戰場之外，做功課也講究一個「先」，提前在百貨公司、免稅店的官網查好價格，或預訂下單直接取貨，能幫你節省不少體力，更重要的是出發前，就收集好各種打折優惠券，調查好各大銀行的刷卡優惠，省錢也要積少成多。

6.預訂酒店不只是提前這麼簡單

作為旅行過程中吃、住、交通三大重要部分之一的住，只要預訂時間掌握好，最高能幫你節省50%的住宿費，更何況飯店住宿取消、改期容易，不需要提前付款，入住前幾天也可以免費取消。

(中時電子報)