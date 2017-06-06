不堪負擔 日女性選擇丈夫死後離婚者激增1.5倍

日本近年來愈來愈多女性，在丈夫過世後，選擇「死後離婚」切斷姻親關係。（達志影像/Shutterstock）

在親族和家庭關係仍保守的日本，過去許多女性在丈夫離世後，都必須一肩扛起照顧公婆和整個大家庭的責任，往往壓得她們喘不過氣。如今在法律保障下，愈來愈多人選擇「死後離婚」，在丈夫過世後拋棄與其家族的「姻親」關係，換取屬於自己的人生和空間。這種案例近年來愈來愈多，去年甚至激增1.5倍之多，也讓這一個社會現象成為日本重要議題之一。

據日本朝日新聞報導，從婚後長年負擔家庭事務的眾多日本女性，過往即便在丈夫去世後，也因「姻親」的關係讓她們仍必須支持這個家族，往往讓不少人喘不過氣。近年來，選擇在丈夫過世後、拋棄姻親連結的「死後離婚」申請人數大增，2005年僅1,772人申請、十年後卻增加至每年2,783件。然而，根據統計數據顯示，申請「死後離婚」的主要原因有三：一者為無力負擔未來公婆的照顧和百年後的墓葬管理、二者為長時間對於丈夫的不滿和愛情的淡化；第三則是在丈夫過世才發現，原來他生前早就有外遇，都讓不少日本女性斬斷「姻親」還給自己自由。

即使會失去遺產繼承權、年金等福利，甚至被外界和親族不諒解，因而引來各種閒言閒語，但能讓自己重獲「自由」和主導權，對於這些日本女性來說，一切都是值得的。二戰後電視劇《阿信》的形象也許已不合時宜，也迫使日本官方和社會必須正視這項議題。

(中時電子報)