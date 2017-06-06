NBA》勇士大欺小 收視率卻開紅盤

勇士隊後衛克雷湯普生飛身扣籃。(美聯社資料照)

今年季後賽連勝不止的勇士也在總冠軍賽收視率開出紅盤，ESPN根據尼爾森的收視率統計，今年前兩戰在美國境內分別吸引了1960萬收視戶，超越去年的1860萬，特別是第2戰還達到1998年公牛爵士爭冠以來的最佳收視率。

雖然勇士總是以壓倒性的優勢擊垮對手，總冠軍賽仍獲得自喬丹最後一次爭冠以來的最大關注，原本抱怨球隊強弱失衡的NBA老總席爾佛日前也改口「如此高水準的比賽讓人賞心悅目」。然而比賽的結果愈來愈沒有懸念，騎士甚至無法縮小比數的差距，他們再不設法阻止這場屠宰秀，恐怕會讓比賽變得很無趣。

(中時電子報)