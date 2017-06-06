文觀局世界和平會辦公益演出 九歌兒童劇苗栗登場

苗栗縣政府文化觀光局與世界和平會邀請知名的「九歌兒童劇團」，定10日下午2時在中正堂舉辦「聞雞起舞」慈善公演，兒童劇將提供半數以上名額招待貧弱家庭親子免費觀賞，更歡迎民眾認購300元、500元或1000元的公益入場券，結餘將全數作為搶救受飢兒服務用途。

世界和平會藉由兒童戲劇慈善公演，引領民眾關注「搶救受飢兒」的議題並籌募經費。近12年來，民眾的愛心已伸展至台灣各個角落，亦盼國人能持續與世界和平會投入搶救受飢兒的服務，讓弱勢學童看見希望，擁有生命轉變的奇蹟。

同時以戲劇打開孩子的視野，讓他們擁有不一樣的生命旅程，今年兒童戲劇慈善公演活動再度與九歌兒童戲劇團攜手合作，推出「聞雞起舞」這齣全新的戲碼，由小朋友喜愛的動物角色、詼諧的劇情內容傳遞用愛溫暖社會的意義，並拉近親子距離，也為弱勢學童的心中點亮了一盞明燈。

(中時)