卡達外交危機 2022世界杯移師中國？

卡達國王塔米姆．阿勒薩尼2014年出席「波斯灣合作理事會」（GCC）峰會的檔案照。（美聯社）

6月5日，波灣國家卡達遭遇外交大危機，沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、巴林、葉門、利比亞以及馬爾地夫，7個國家宣布與其斷交。

其實這不是卡達第一次遭遇外交危機。2014年沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與巴林三國，就曾以卡達支持伊斯蘭國（Islamic State, IS）與蓋達（Al-Qaeda）等恐怖組織為由，對卡達召回大使。經過科威特、阿曼的調解，8個月後，爭執落幕。

這次情況顯然更加嚴重，預期危機也將持續更久，因此已有人開始擔心，是否會影響到2022年卡達世界杯足球賽的舉行。

卡達於2010年取得2022年世界杯足球賽主辦權，但卡達在夏季溫度高達攝氏40度，許多國家憂心高溫影響球員健康，國際足總（FIFA）2015年「破天荒」宣布，卡達世界杯改到冬天11月舉辦，並且將原本的32天賽程，縮短到28天。

此次卡達遭波灣國家封鎖，若不能短期內解除危機，世界杯舉辦勢必受到影響。外界傳出中國可能接手。中國一直積極爭取世界杯主辦權，甚至卡達世界杯的主場館，盧塞爾體育場（Lusail stadium），就是由中國鐵建股份有限公司與卡達HBK公司聯合建造。這也是中國公司首次以主承包商身分承建世界盃主體育場。

(中時電子報)