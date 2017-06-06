炎夏「壁蝨」狂吸血！「帶原傳染病」恐害「狗」命

據調查發現，全台平均每10隻狗就有1隻曾經或正在感染艾利希體症。（達志影像／shutterstock提供）

夏天來了！各種病菌易產生！不僅是人要注意，家中的「毛小孩」更要注意！壁蝨對有養狗的飼主來說應該不陌生，多數飼主看到壁蝨的反應不外乎就是壓爆丟掉，事實上壁蝨不僅僅會吸血，還會帶原許多致命的傳染病！根據中華民國獸醫內科醫學會的調查發現，全台平均每10隻狗就有1隻曾經或正在感染艾利希體症。

一隻上了年紀的長毛米克斯，平時最喜歡出門散步，有段時間飼主發覺狗狗的食慾、精神都明顯變差，甚至走不大動，擔心地帶狗狗到獸醫院就診，才發現感染了艾利希體症，且已是慢性期。

獸醫師林辰柔表示，炎夏來臨，壁蝨的活動力增加，連帶著壁蝨帶原的傳染病也是防不勝防，即使平時有用藥也無法完全預防狗狗被壁蝨叮咬，因此建議飼主每年幫寵物打疫苗時，可以一起抽血篩檢壁蝨、蚊子帶原的6種傳染病，及早發現才能及早治療與控制。

全台平均每10隻狗就有1隻，曾經或正在感染艾利希體症

通常看到壁蝨，飼主大多會抓起來之後丟掉，心裡想著有抓起來了應該就沒事了，但壁蝨究竟是如何對寵物狗造成威脅，多數飼主仍不清楚。林辰柔獸醫師指出，壁蝨通常會躲藏在耳朵、脖子等皺褶處，不容易被發現，若吸血後大如指甲蓋，代表是懷孕的母壁蝨並且肚子裡已懷有無數的卵，建議主人詢問獸醫師應該如何妥善處理，才能避免感染傳染病

壁蝨會傳染沒有疫苗可預防的艾利希體症以及其他的傳染病。若在寵物身上看到壁蝨，代表寵物有可能染上傳染病，即使平時有幫狗狗用藥預防壁蝨，壁蝨仍有可能先叮咬了狗狗後才死亡，並無法達到避免被傳染的目標，唯有抽血篩檢才能確認狗狗是否感染傳染病。

以臨床症狀來看，犬隻若感染艾利希體症，初期會有發燒、倦怠、眼紅等症狀，但這些症狀容易被飼主忽略，有時甚至沒被發現，有些狗狗就靠自己的免疫力把症狀壓制了。然而，即使看似沒有症狀，仍帶原艾利希體症，這時就進入沒有任何症狀的亞臨床期。

亞臨床期可持續數個月或數年，隨時會因狗狗的抵抗力降低而進入慢性期。慢性期時狗狗會發生流鼻血、貧血、腎臟疾病甚至癲癇的症狀，此時才治療的預後較差，也會讓毛小孩受更多苦。

據中華民國獸醫內科醫學會的調查 顯示，台灣平均約每10隻狗就有1隻曾經或正在感染艾利希體症。其中又以炎熱的中南部地區更為盛行，中部地區的感染率是北區的2倍，南部地區更高達3倍。時值夏季到來，壁蝨的活動力提升，獸醫師提醒全台灣的飼主不可忽視壁蝨傳染病的問題。

林辰柔獸醫師提醒飼主，以台灣濕熱溫暖的環境來說，壁蝨防不勝防，即使沒看到壁蝨也不代表壁蝨不存在，唯有透過抽血篩檢才能確認寵物是否感染壁蝨帶原的傳染病。

建議飼主們可以在每年帶寵物施打疫苗的同時，一起為家中寶貝進行傳染病篩檢，一次可以篩出艾利希體症以及心絲蟲症等6種傳染病，越早篩檢得知是否傳染，越是能早期治療，狗狗的健康也就能管理的比較好，讓不會訴苦的毛小孩免於傳染病折磨。

(中時電子報)