完全不像生過4胎 陳浩民嬌妻穿比基尼辣爆

陳浩民和老婆蔣麗莎育有3女1子。（圖／翻攝自蔣麗莎微博）

蔣麗莎身材依舊火辣，不像生過4個孩子。（圖／翻攝自蔣麗莎微博）

港星陳浩民和大陸演員蔣麗莎（Lisa）結婚6年，育有3女1子，一家六口幸福美滿，5日蔣麗莎在微博曬出和兒女游泳照，穿著比基尼的她，身材依舊火辣，完全不像生過4個孩子，讓網友直呼超羨慕。

蔣麗莎帶著5歲長女和3歲長子在泳池玩水，她也穿上比基尼大秀好身材，一雙纖細長腿和小蠻腰，完全沒有任何贅肉，身材好到根本不像是4個孩子的媽，連女兒都遺傳她的好基因，5歲就有超長腿，相當吸睛。

網友都驚呼她身材怎麼可以維持像沒生過，也有人詢問為何她剖腹產都沒有留下疤痕，直喊真的是羨慕慕又嫉妒，「太逆天了」。

(中時電子報)