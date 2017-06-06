超俄趕美 大陸海軍實力世界第2
2016年，大陸海軍共計下水服役艦艇總噸位近15萬噸，各式功能艦艇數量30艘，噸數和數量都是世界第一。根據美國「國家利益」雙月刊最新出爐世界最強海軍排名，美國、中國、俄羅斯為前三名，第四名英國，中共海軍正式超越俄羅斯，緊追美國。
該雙月刊報導說，2015年開始，中共海軍打造大量海軍艦艇下水，被稱為「下餃子」模式，2016年中共海軍30艘新戰艦入役，入列艦艇總噸位近15萬噸，造艦服役速度穩居全球首位。並在去年舉行兩次百艦以上的對抗演習，外界解讀為：中國已經準備好隨時在海上迎擊敵方超級聯合艦隊-比如美、日、韓組成的聯合艦隊。這也是中國海軍轉變成「攻勢海軍」的重要一環。
華府智庫新美國安全中心亞太安全主任克羅寧說，到2030年，全球性中共海軍的存在將是國際政治一個重要且具影響力的事實。從某些方面來說，中共海軍已趕上二戰以來海上強權的美國。預測，去年中國有183艘各式戰艦，而美國有188艘。但到2010年代末期，中共海軍將有260艘艦艇，超過對美國的估計數199艘。
但在航空母艦方面，中美海軍的實力差距仍是驚人的。中共海軍僅有兩艘航母在大小、力量以及續航能力上，都無法同美國海軍相提並論，美國海軍有10艘航母，還有兩艘在建造之中。
(中時電子報)
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