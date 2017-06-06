南韓薩德用地重啟環評 今年已無法完成部署
南韓媒體報導，南韓總統總統文在寅指示國防部依據法令重新對「薩德導彈系統」（THAAD）用地進行環評。南韓媒體分析，這項訊息等於宣告薩德系統已不太可能按照原計劃，在今年內完成部署。
南韓《中央日報》5日報導，原本計畫年底完成部署的薩德系統，實際上已經無法按時完成。初步調查結果顯示，南韓國防部為了儘快部署薩德，不惜在實際用地上偽造資料：不僅使一期供地面積稍小於33萬平方公尺以便接受小規模環評，還將一期用地畸形規劃為倒U形。
文在寅認定之前的小規模環境影響評估不合法令，要求重新開展環評。而由於大規模環評複雜耗時較長，幾乎宣告薩德今年內不可能完成部署。
《首爾新聞》報導，現在南韓各界高度關注到底是誰下令這樣做，前青瓦台外交安保室長金寬鎮和國防部長韓民求嫌疑最大。
至於之前南韓國防部蓄意隱瞞不報4輛美軍薩德發射車入韓，青瓦台國民溝通首席秘書尹永燦5日表示，經調查發現，下令瞞報的是南韓國防部國防政策室長魏升鎬。目前，魏升鎬已被禁止過問涉及薩德的事務，其他相關人員也將接受進一步調查。
(中時電子報)
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