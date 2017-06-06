MLB》下一個A-Rod？哈波真的值4億美元？

國民隊哈波的身價相當驚人。(美聯社資料照)

身為大聯盟最勇猛的強打新星，國民外野手哈波似乎很清楚自己的價碼，他曾表示要尋求總值4億美元的超級合約。哈波真的值這麼多錢嗎？也有些球迷批評他是漫天要價。然而根據ESPN報導，哈波的身價可能「不只」4億美元。

至少一位美聯的球隊總管表示，哈波絕對可以拿到這個價碼，甚至「4億美元算是打折了，實際上哈波可能值得更多。」重點是合約的長度，明年哈波投入自由市場時才25歲，球隊肯定願意與他簽下長約，最多可一口氣簽15年。

以現今大聯盟的行情，響尾蛇王牌葛倫基的年薪就高達3400萬美元，哈波每年拿個3000至3500萬美元肯定是合理的，若以超過10年的長約，4億美元並不算太貴。哈波的身價來自於一座閃亮的國聯MVP(目前正追逐第2座)，並且他還未達生涯巔峰就有如此表現，加上超級經紀人波拉斯，想不獲得肥約都不可能。

前洋基球星A-Rod是史上首位生涯總薪資超過4億美元的職業運動員(累計4.2億美元)，目前次高的是前NBA球星賈奈特的3.26億美元，因此哈波將來也很有可能成為史上最有錢的運動員之一。

(中時電子報)