方媛曬美照小腹隆起 網：肚子快要遮不住！
香港天王郭富城（城城）4月與大陸嫩模方媛步入禮堂，儘管小倆口對新婚生活低調，不過兩人從婚前到婚後，都被盛傳有喜，外傳方媛已懷上女寶寶，預產期落在今年9月，城城還大手筆預約一晚要價9萬的頂級生產房，天王夫妻做人進度備受矚目，不過在方媛曬出的美照中，她小腹明顯隆起，引發熱議。
方媛升格當「城嫂」後，仍積極經營網拍，自己當起模特兒，展示最新服裝，不過方媛在近日曬出的穿搭照中，方媛氣色佳、四肢纖細，不過小腹明顯隆起，網友全把焦點放在她的肚子上，還留言直呼：「肚肚快要遮不住啦」、「關注點全在肚子上了」。
郭富城被追問孕事，他先前透露會努力，不承認也不否認，不過城城後來態度轉為低調，表示成家之後一切進度都順其自然，外界也都期待郭富城早日宣布好消息。
(中時電子報)
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