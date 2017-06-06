日本「裸學」 東京澡堂開「裸體學校」、變「舞池」
なんというか、体感しないとわからない空気感だと思われます、、、笑 #ダンス風呂屋 pic.twitter.com/dAiLhzd4Wt— 日の出湯 (上野) (@_hinodeyu_) 2017年1月25日
だれもが先生、だれもが生徒 https://t.co/Qb9tOvpbZW pic.twitter.com/YKxnHsgJAq— 日の出湯 (上野) (@_hinodeyu_) 2017年4月17日
在日本澡堂除了泡澡，現在也有新樂趣！日本澡堂不只是提供洗澡、閒話聊天的場域，尤其在日本早期並非每個家庭都能在家洗澡，讓澡堂也成為教育的一環。東京有座澡堂為吸引年輕族群而開設「裸體學校」，澡客能邊泡澡邊學習，或現場請來DJ把泡湯池變身「舞池」，延續日本澡堂的「裸學」文化。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。