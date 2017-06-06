日本「裸學」 東京澡堂開「裸體學校」、變「舞池」

日本澡堂不只是提供洗澡、閒話聊天的場域，也兼具教育的一環。(圖/はだかの学校)

在日本澡堂除了泡澡，現在也有新樂趣！日本澡堂不只是提供洗澡、閒話聊天的場域，尤其在日本早期並非每個家庭都能在家洗澡，讓澡堂也成為教育的一環。東京有座澡堂為吸引年輕族群而開設「裸體學校」，澡客能邊泡澡邊學習，或現場請來DJ把泡湯池變身「舞池」，延續日本澡堂的「裸學」文化。

(中時電子報)

Sayori Oota（@hariwo34）分享的貼文 於 2015 年 5月 月 29 2:26上午 PDT 張貼